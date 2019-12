O Liverpool anunciou que vai jogar com o emblema da FIFA de campeão do Mundo no próximo domingo na receção ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, mas o mesmo emblema só será depois utilizado nos jogos da Liga dos Campeões.

A Premier League não costuma permitir a utilização de outros símbolos a não ser os oficiais ou de patrocínios devidamente homologados, mas abriu uma exceção, por apenas um jogo, para que os «reds» possam ostentar o título de campeões do mundo.

Um símbolo que a equipa de Jürgen Klopp só voltará a usar a partir dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

We will debut the gold FIFA Champions Badge during Sunday's clash with @Wolves.



We will wear the emblem on our shirts for a one-off occasion in the @premierleague and also sport the badge for matches in the @ChampionsLeague.