Depois da derrota com o West Ham, o Chelsea regressou este sábado às vitórias, ao bater em casa o Watford, por 3-0, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

Os blues resolveram a partida ainda na primeira parte: Giroud abriu o marcador aos 28 minutos, após assistência de Ross Barkley; a dois minutos do intervalo, Willian, de penálti, aumento a vantagem dos comandados de Frank Lampard.

Na segunda parte, já nos descontos, Ross Barkley fez o 3-0 e fechou as contas do jogo.

Com este resultado, o Chelsea mantém o quarto lugar que ocupava para esta ronda – que é o último que dá acesso à Liga dos Campeões –, com mais dois pontos do que o quinto, o Manchester United. O Watford é 17.º, com 28 pontos, com um de vantagem sobre a linha de água.