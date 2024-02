A aquisição de 25 por cento do Manchester United por Sir Jim Ratcliffe e o investimento adicional de 300 milhões de dólares no clube foram aprovados pelo Conselho da Premier League, após a conclusão do Teste de Proprietários e Diretores.

O Conselho concordou com a mudança na estrutura acionista do clube na semana passada e isso foi agora oficialmente ratificado por um Painel de Supervisão Independente. A Carta dos Proprietários da Premier League também foi assinada.

Esta é a primeira aquisição do Controlo a ser revista e a ser aprovada por um novo Painel de Supervisão Independente após alterações no processo que foram aprovadas pelos clubes da Premier League em março de 2023.

A Premier League aguarda agora a confirmação da conclusão da transação.