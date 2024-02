Diogo Jota foi distinguido como jogador do mês de janeiro da Premier League.



O internacional português marcou três golos e fez duas assistências no campeonato inglês nos três jogos que o Liverpool venceu no mês passado e superou a concorrência do colega de equipa, Connor Bradley, de Kevin de Bruyne (Man. City), Richarlison (Tottenham), Gabriel Magalhães (Arsenal) e de Elijah Adebayo (Luton Town).



Por sua vez, Jurgen Klopp venceu o prémio de treinador do mês.