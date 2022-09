O início de época do Manchester United não foi fantástico, longe disso, mas o mês de setembro trouxe horizontes bem mais positivos para os red devils.

De tal maneira, que foi uma dupla da formação de Manchester a arrecadar os prémios do mês de setembro da Premier League.

Erik ten Hag, a cumprir os primeiros meses no Teatro dos Sonhos, foi eleito o treinador do mês – desde a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013, é apenas o segundo técnico a receber esta distinção, depois de Ole Gunnar Solskjaer.

Já Marcus Rashford é o jogador de setembro do campeonato inglês, ele que bisou frente ao Arsenal e foi titular no triunfo diante do Leicester – os dois jogos do United no período em questão.