O golo de Bernardo Silva no jogo entre o Manchester City e o Aston Villa, há uma semana, levantou muitas dúvidas. Os «villans» consideraram que o lance deveria ter sido invalidado, visto que Rodri estava em posição irregular no início do lance quando roubou a bola a Tyrone Mings depois de este a dominar de peito.



Dean Smith, técnico do conjunto de Birmingham, foi mesmo expulso por protestos na sequência do belo golo do português. Ora, o lance suscitou muitas dúvidas, sobretudo em Inglaterra, e depois de o analisar,a Premier League informou os clubes que este tipo de situações é passível de fora de jogo.



«Quando um jogador está em posição irregular e interfere na ação de um adversário que jogou a bola, os árbitros devem dar prioridade à disputa de bola pelo oponente e portanto, assinalar o fora de jogo por interferência na habilidade do jogador em dominar a bola», esclarece, numa nota citada pela BBC.



«Assim, se uma situação idêntica à que envolveu o impacto de Rodri em Mings ocorrer no futuro, deve ser penalizada com fora de jogo», acrescentou a Premier League.



Veja o lance a partir dos 44 segundos: