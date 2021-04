Thierry Henry e Alan Shearer, antigos avançados que marcaram a década de noventa da liga inglesa, com 435 golos em conjunto, são os dois primeiros jogadores eleitos para integrarem o Hall of Fame do futebol inglês.

Thierry Henry e Alan Shearer conquistaram mais do que uma vez o troféu de melhores marcadores da Premier League, com o internacional francês a vencer por quatro vezes, e o inglês a ser o maior goleador da competição em três ocasiões.

Henry, duas vezes campeão inglês, fez parte da equipa de «invencíveis» do Arsenal, orientados por Arséne Wenger, que terminou a época de 2003/04 sem qualquer derrota, naquele que também foi o último título dos «gunners» na competição.

O avançado foi ainda campeão mundial em 1998 com a França, seleção da qual ainda é o melhor marcador, com 51 golos em 132 internacionalizações.

«Ser escolhido, ao lado de Alan Shearer, para integrar o Hall of Fame da Liga inglesa é muito especial. Quando era mais novo, a questão era se ia conseguir ter um par de sapatos e agora falamos do Hall of Fame», comentou o antigo jogador francês.

Já Alan Shearer, campeão com o Blackburn Rovers em 1994/95, numa carreira em que tem cinco épocas no Southampton, quatro no Blackburn Rovers e dez no Newcastle, mas apenas catorze destas na Premier, é o maior goleador da Liga, com 260 golos.

«Quando vemos os jogadores incríveis que estão na Liga inglesa, semana após semana, época após época, sinto-me muito honrado em fazer parte do Hall of Fame, admitiu o antigo capitão da seleção inglesa.

Seis outros jogadores serão escolhidos pelos adeptos até 2 de maio, para integrarem esta galeria de futebolistas, numa lista de 23, que irão juntar-se a Alan Shearer e Thierry Henry.