A Premier League revelou como vai ser a atípica temporada de 2022/23 em que os campeonatos vão ter de ser interrompidos para a realização do Mundial do Qatar previsto para o final do ano. Assim, segundo o calendário divulgado esta quinta-feira, a liga inglesa vai arrancar a 6 de agosto e vai cumprir dezasseis jornadas até à interrupção, para depois retomar no clássico boxing day, uma semana depois da final do Campeonato do Mundo.

O Mundial do Qatar, que arranca a 21 de novembro, face às elevadas temperaturas no país no verão, tem a final prevista para 8 de dezembro e a Premier League deverá ser retomada, com a 17.ª jornada, uma semana depois. Neste calendário, a última jornada está prevista para 28 de maio de 2023, numa ronda com todos os jogos à mesma hora.

O calendário ficou definido numa reunião com os vinte clubes da Premier League, em Londres, que, em simultâneo, deixaram expressa a sua forte oposição à realização do Mundial a cada dois anos e a um aumento dos intervalos da FIFA para depois de 2024.

«A Premier League está empenhada em impedir mudanças radicais no calendário da FIFA pós 2024 que considera que podem afetar negativamente a saúde dos jogadores, como também pode ameaçar a competitividade, calendários, estruturas e tradições do futebol doméstico. Estamos abertos a reformas e novas ideias, mas estas têm de estar incluídas num equilíbrio entre as competições domésticas e as competições internacionais de forma a melhorar o jogo a todos os níveis», disse Richard Masters, chefe-executivo da Premier League.