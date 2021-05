Jürgen Klopp foi eleito melhor treinador da Premier League no mês de maio depois da grande fase final do Liverpool que acabou por chegar ao terceiro lugar e garantir a qualificação para a Liga dos Campeões com cinco triunfos consecutivos.

A equipa de Anfield bateu sucessivamente o Southampton (2-0), Manchester United (4-2), Wes Brom (2-1, Burnley (3-0) e Crystal Palace (2-0), tudo no mês de maio, para chegar ao pódio da Premier League, algo que estava longe do horizonte no final de abril.

Entretanto, a Premier League também elegeu Joe Willock como melhor jogador do mês de maio, depois do jovem avançado, cedido pelo Arsenal ao Newcastle, ter marado sete golos nos últimos oito jogos da liga inglesa.