Frank Lampard e Dennis Bergkamp são os mais recentes membros do Hall Of Fame da Premier League, juntando-se a Roy Keane, Eric Cantona, Alan Shearer e Thierry Henry.



Tanto o inglês como o holandês foram eleitos pelos adeptos através de uma votação online.



O antigo médio representou o Chelsea durante 13 anos, período no qual conquistou o título de campeão inglês em três ocasiões. Além disso, «Super Frenkie» jogou ainda no West Ham e no Man. City. Por sua vez, Bergkamp chegou a Inglaterra após dois anos cinzentos em Milão e explodiu no Arsenal, vencendo três títulos da Premier League, um deles de forma invicta.



Além disso, o golo de Bergkamp frente ao Newcastle foi eleito em 2017 como o melhor dos 25 anos da prova.