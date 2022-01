O Liverpool venceu em Anfield o Brentford por 3-0 e ascendeu ao segundo lugar da Premier League por troca com o Chelsea, que no sábado foi derrotado pelo líder Manchester City.

Diogo Jota foi titular nos reds, que inauguraram o marcador já perto do intervalo por intermédio de Fabinho, com um desvio de cabeça ao segundo poste.

Na segunda parte, Oxlade-Chamberlain respondeu a um cruzamento teleguiado de Robertson para fazer o 2-0 ao minuto 69 e Minamino fixou o resultado final aos 77m, aproveitando um erro tremendo do Brentford no início do processo de construção.

O Liverpool tem agora 45 pontos, menos 11 (e menos um jogo) do que o líder Man City e mais dois (e também menos uma partida) do que o Chelsea.

À mesma hora, o Leeds foi a Londres surpreender o West Ham (4.º da Premier League). Jack Harrison foi a grande figura do jogo, ao apontar tantos golos (3) neste domingo como os que havia marcado na presente temporada até agora.

Começou a construir a vitória por 3-2 aos 10 minutos e assinou o 2-1 aos 37m, pouco depois de Jarren Bowen igualar a partida.

Na segunda parte, Pablo Fornals empatou aos 52 minutos mas, à passagem da hora de jogo, mais do mesmo: hat-trick de Harrison, desta vez a passe do ex-Sporting e V. Guimarães Raphinha. Foi o primeiro hat-trick da carreira do avançado inglês de 25 anos e o primeiro de um jogador do Leeds ao West Ham desde... 1927.