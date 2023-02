Liderança partilhada na Premier League, após a vitória do Manchester City no reduto do Arsenal (1-3).

A equipa de Pep Guardiola tem um jogo a mais, mas cumpriu a missão na visita a Londres, assumindo mesmo o primeiro lugar.

Um mau atraso do japonês Tomiyasu serviu de base para o chapéu de Kevin de Bruyne, que abriu a contagem com um chapéu a Ramsdale (24m).

Os «gunners» restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, por Bukayo Saka, a punir um penálti de Ederson (42m).

Rúben Silva foi titular, tal como Bernardo Silva, que até começou como ala esquerdo. Mas foi quando para a zona intermédia que o Man City embalou para a vitória. Bernardo está, de resto, na jogada do 2-1, concluída por Jack Grealish (72m).

Ao minuto 82 surgiu o 3-1, apontado pelo inevitável Haaland, a sentenciar o encontro.

Fábio Vieira entrou então no jogo, mas o Arsenal acabou mesmo derrotado.