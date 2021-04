A Premier League alterou as datas da penúltima e da última jornada da competição para permitir que todas as equipas possam contar com adeptos num jogo em casa esta época, face ao alívio das restrições provocadas pela pandemia.

As partidas da jornada 37 da Premier League vão ser disputadas nos dias 18 e 19 de maio, em vez das datas originais, de 15 e 16 do mesmo mês.

Com esta alteração, a Liga inglesa aproveita a data de 17 de maio, fixada pelas autoridades britânicas, que permite o regresso de fãs aos estádios de futebol, ainda que de forma condicionada.

A entidade que gere as ligas profissionais inglesas já testou a presença limitada de público nas meias-finais da Taça de Inglaterra, no jogo entre o Southampton e o Leicester City, com adeptos do primeiro emblema, e também na final da Taça da Liga, entre o Manchester City e o Tottenham, com 8 mil fãs de ambas as equipas, tendo ambos os encontros sido disputados em Wembley.