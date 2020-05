A redução do tempo de jogo é uma das propostas que está a ser avaliada para o regresso da Premier League, suspensa a 13 de março, devido à covid-19, revelou esta terça-feira o presidente da Associação de Futebolistas Profissionais de Inglaterra (PFA).

«Não sabemos o futuro, mas sabemos as propostas e ideias que foram apresentadas. Existe a possibilidade de haver mais substituições, de os jogos terem menos de 45 minutos em cada parte e também se fala em realizar os jogos em campos neutros», disse Gordon Taylor, à BBC.

Na próxima sexta-feira, os clubes do escalão principal de Inglaterra voltam a reunir-se, numa altura em que os organizadores da Premier League estão em conversas com especialistas médicos e com o Governo britânico para tentar que a competição regresse em junho, para disputar os 92 jogos que faltam na edição 2019/20.

«É um processo complexo e teremos que esperar para ver se é viável. Uma coisa é certa, se não tentarmos, então nunca será viável de certeza. Há muito a discutir, mas a questão principal é se a temporada pode terminar de forma completamente segura», afirmou o antigo futebolista, agora com 75 anos, que lidera o sindicato dos jogadores profissionais desde 1981.

A Premier League foi interrompida no início de março, devido à pandemia da covid-19, com o Liverpool a liderar e com caminho aberto para voltar a ser campeão, 30 anos depois, já que tem uma vantagem de 25 pontos sobre o Manchester City, clube no qual jogam os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

De acordo com os últimos dados da covid-19, ainda de segunda-feira, o Reino Unido apresenta o quarto maior número de infetados no mundo, com 190.584 casos. Registou ainda 28.734 mortos, números nos quais aparece apenas atrás de Estados Unidos e Itália.