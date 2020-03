A Premier League inglesa anunciou, esta quinta-feira e por tempo indeterminado, devido ao surto do novo coronavírus (covid-19) a proibição de aperto de mãos entre jogadores e árbitros antes dos jogos da principal liga inglesa.

«O aperto de mão entre jogadores e árbitros este fim-de-semana não vai acontecer, até novo aviso com base em conselhos médicos», informa a Premier League, em comunicado, sublinhando que o restante do protocolo pré-jogo se mantém.

«Ao entrar no terreno de jogo, as duas equipas continuarão a alinhar, acompanhadas pela música da Premier League e os jogadores da equipa da casa passarão pelo adversário sem apertar as mãos».

A jornada 29 do principal escalão inglês arranca às 12h30 de sábado com o Liverpool-Bournemouth e termina na noite de segunda-feira, com o Leicester-Aston Villa (20h00).