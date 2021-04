Sem convite endereçado os seis clubes ingleses que fazem parte da criação da Superliga, os restantes catorze emblemas da Premier League estiveram reunidos, na manhã desta terça-feira, para analisar as implicações da nova prova.

Em nota divulgada entretanto na página da competição, a Premier League informa que estes emblemas rejeitam «de forma unânime e vigorosa» os planos para a Superliga.

«A Premier League está a considerar todas as ações possíveis para impedir a Superliga de avançar, para além de responsabilizar os acionistas envolvidos, ao abrigo das suas regras. A Liga continuará a trabalhar com os acionistas e com os grupos de adeptos, Governo, UEFA, Federação, Liga e as associações de jogadores e treinadores, de forma a proteger os interesses do jogo e solicitar aos clubes envolvidos na competição anuncia que renunciem a esse envolvimento de imediato», acrescenta o comunicado.

«A Premier League agradece aos adeptos e aos acionistas pelo apoio que mostraram esta semana, perante este tema importante. A reação mostra que a importância que a nossa pirâmide aberta e a comunidade do futebol têm junto das pessoas», conclui.