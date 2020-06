A Premier League confirmou esta sexta-feira, em comunicado oficial, o regresso da liga no próximo dia 17 de junho. Os jogos vão decorrer à porta fechada e, para já, apenas as três próximas jornadas foram calendarizadas.

Recordamos que o Liverpool precisa apenas de cinco pontos para se tornar campeão, o que significa que se a equipa de Jürgen Klopp vencer o Everton fora e o Crystal Palace em casa, jogará contra o Manchester City de Pep Guardiola um jogo que pode marcar a passagem do testemunho de campeão.

O treinador português José Mourinho tem um calendário complicado no regresso à competição. Começa por receber a sua anterior equipa, o Manchester United de Bruno Fernandes, a 19 de junho, depois tem dérbi londrino caseiro agendado para 23 de junho com o West Ham e a dois de julho desloca-se ao complicado terreno do Sheffield, uma das sensações do campeonato.

Já a armada portuguesa do Wolverhampton, liderada por Nuno Espírito Santo, tem nesta agenda deslocações ao terreno do West Ham e do Aston Villa e, pelo meio, recebe o Bournemouth no Molineux.

Confira o calendário já definido:

Quarta-feira 17 de junho



18:00 Aston Villa – Sheffield United



20:15 Manchester City - Arsenal

Sexta-feira 19 de junho



18:00 Norwich - Southampton



20:15 Tottenham - Manchester United

Sábado 20 de junho



12:30 Watford - Leicester



15:00 Brighton - Arsenal



17:30 West Ham - Wolves



19:45 Bournemouth - Crystal Palace

Domingo 21 de junho



14:00 Newcastle - Sheffield United



16:15 Aston Villa - Chelsea



19:00 Everton - Liverpool

Segunda-feira 22 de junho



20:00 Manchester City - Burnley



Terça-feira 23 de junho



18:00 Leicester - Brighton



20:15 Tottenham - West Ham

Quarta-feira 24 de junho



18:00 Manchester United - Sheffield United



18:00 Newcastle - Aston Villa



18:00 Norwich - Everton



18:00 Wolves - Bournemouth



20:15 Liverpool - Crystal Palace

Quinta-feira 25 de junho



18:00 Burnley - Watford



18:00 Southampton - Arsenal



20:15 Chelsea - Manchester City

Sábado 27 de junho



12:30 Aston Villa - Wolves

Domingo 28 de junho



16:30 Watford - Southampton

Segunda-feira 29 de junho



20:00 Crystal Palace - Burnley

Terça-feira 30 de junho



20:15 Brighton - Manchester United

Quarta-feira 1 de julho



18:00 Arsenal - Norwich

18:00 Bournemouth - Newcastle United



18:00 Everton - Leicester City



20:15 West Ham - Chelsea

Quinta-feira 2 de julho



18:00 Sheffield United - Tottenham



20:15 Manchester City - Liverpool

