Ao contrário do que chegou a ser avançado por alguma imprensa inglesa, a Premier League não vai ser reatada no início de maio.

A garantia foi dada em comunicado pelo organismo que tutela o principal campeonato Inglaterra, após uma reunião na qual foram discutidos planos de abordagem para fazer face aos impactos da Covid-19. «A época 2019/20 só vai regressar quando for seguro e apropriado», pode ler-se, sem que haja ainda uma data prevista.

Na mesma nota, é ainda referido que, no sentido de atenuar as graves implicações financeiras da paragem das competições, os clubes da Premier League acordaram discutir com os jogadores propostas para reduzir em 30 por cento as remunerações.

Foi ainda dado parecer favorável um auxílio financeiro de 125 milhões de libras (142 milhões de euros) aos clubes de competições tuteladas pela EFL e National League (segundo ao quinto escalão), bem como a entrega de 20 milhões de libras (€23M) ao serviço nacional de saúde.

As competições da EFL também foram suspensas por tempo indeterminado.