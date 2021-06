Rúben Dias foi eleito o melhor jogador do ano na Premier League. É o segundo português a consegui-lo, depois de Cristiano Ronaldo.

Pelo Manchester United, o madeirense venceu duas vezes e é um de dois futebolistas a bisar no troféu: o outro é Thierry Henry. Na galeria pode ver quem foram os jogadores que venceram o galardão de jogador do ano no campeonato inglês.