O Tottenham foi a Elland Road golear o Leeds United por 4-0 em jogo da 27.ª jornada da Premier League. Uma entrada fulgurante dos Spurs «matou» o jogo antes do final da primeira meia-hora.

Logo aos dez minutos, Doherty, a passe de Sessegnon, abriu o marcador para a equipa de Antonio Conte numa altura em que os homens de Marcelo Bielsa já demonstravam extrema dificuldades para travar as sucessivas investidas dos londrinos.

Cinco minutos volvidos, novo golo, novamente com Doherty na jogada, desta vez com finalização de Kulusevski. Mais sete minutos e chegava o terceiro dos Spurs, agora com Harry Kane a marcar a passe de Hojbjerg. Estava feito. Depois foi só gerir a vantagem e até deu para dar maior expressão ao resultado, já perto do final, com o sul-coreano Son a fazer o 4-0 a passe de Kane. Em duas partidas, a formação de Bielsa sofreu dez golos, pois vinha de uma derrota de 6-0 perante o Liverpool.

Com esta vitória, o Tottenham volta a aproximar-se dos lugares de acesso à Europa, ficando a apenas três pontos do Arsenal e a quatro do Manchester United que, nesta altura, ocupa o último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.