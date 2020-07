Jamie Vardy conquistou este domingo pela primeira vez a Bota de Ouro da Premier League, prémio referente ao melhor marcador do campeonato.

O avançado do Leicester apontou 23 golos e ficou à frente de Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e de Danny Ings, do Southampton, ambos com 22 golos.

Vardy, que já tinha ficado em segundo nesta luta na temporada 2015/16, é o oitavo jogador inglês a arrecadar esta distinção e o primeiro desde 2016/17, quando Harry Kane a conseguiu.