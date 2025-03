Continua a caminhada dourada do Nottingham Forest na Premier League. A turma de Nuno Espírito Santo venceu o Ipswich Town por 4-2 neste sábado, num jogo em que Jota Silva conseguiu marcar em apenas seis minutos em campo.

A goleada começou a construir-se cedo, com um golo do defesa Milenkovic e um bis de Elanga na primeira parte. Muito mérito para o extremo sueco na forma como finalizou no 2-0.

Na segunda parte, o Ipswich reduziu aos 82m e 90+2m, por golos de Cajuste e Hirst. Mesmo assim, o Nottingham marcou um golo na reta final - Jota Silva entrou aos 81 minutos e marcou aos 87m.

Com este triunfo, o Nottingham Forest soma 54 pontos, no terceiro posto. Independentemente do resultado do Chelsea (4.º), o Forest ficará em terceiro lugar. Já o Ipswich está em zona de despromoção, em 18.º posto.

Noutro duelo da Premier, cinco portugueses deixaram a sua marca. O Southampton, o «lanterna-vermelha» da Liga inglesa, recebeu e foi vencido pelo Wolverhampton, por 2-1. Larsen bisou pelos Wolves, enquanto que Onuachu reduziu pelos homens da casa.

Mateus Fernandes jogou 45 minutos pelo Southampton. Já Toti, Nélson Semedo, José Sá e Gonçalo Guedes (suplente utilizado) atuaram pelo Wolverhampton. Os Wolves tem assim 26 pontos, nove pontos acima da linha de água. O Southampton é vigésimo.

No outro jogo da tarde, o Everton e o West Ham empataram a uma bola, com Beto a titular nos «Toffees». Os golos foram marcados por Soucek e O'Brien.