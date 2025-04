Sortes diferentes para os portugueses da Premier League. Na tarde deste sábado, estiveram vários lusos em ação na 34.ª jornada do campeonato inglês.

O Wolverhampton, orientado por Vítor Pereira e com três portugueses no onze inicial - José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes -, venceu o já despromovido Leicester City por 3-0 e aumentou a série vitoriosa para seis triunfos consecutivos, algo conseguido apenas nos anos 70' do século passado.

O Leicester, com o internacional português Ricardo Pereira no onze, sofreu logo aos 33 minutos de jogo. Matheus Cunha abriu o ativo com assistência de Ait Nouri. Na segunda parte, aos 56 minutos, Larsen fez o segundo dos 'Lobos'.

Aos 72 minutos, o português José Sá (que tinha falhado o encontro anterior por lesão sofrida no aquecimento) defendeu uma grande penalidade de Jamie Vardy.

Rodrigo Gomes ainda foi suplente utilizado e teve tempo para marcar o 3-0, aos 85 minutos. Forbs e Gonçalo Guedes entraram nos minutos finais.

O Wolverhampton continua a subir na tabela classificativa e já é 13.º com 41 pontos. Já o Leicester sabe que foi despromovido e é penúltimo.

Por falar em despromovidos, o Southampton perdeu na receção ao Fulham de Marco Silva. Apesar do ascendente da equipa londrina, a equipa do treinador português teve dificuldades em criar chances efetivas de golo, mas acabou por vencer nos descontos (1-2).

O primeiro golo foi do Southampton, por intermédio de Stephens, aos 14 minutos. Já na segunda parte, após algumas alterações, o Fulham chegou ao empate com golo de Smith-Rowe, aos 72 minutos. Sessegnon fez o golo da vitória aos 90+2m.

O médio Mateus Fernandes foi titular pelos 'Saints'. Continuam em último com 12 pontos, enquanto o Fulham é nono com 49, os mesmos de Brighton e Bournemouth.

Noutros duelos da tarde, o Brighton venceu em casa o West Ham nos instantes finais (3-2) e o Newcastle bateu o Ipswich por 3-0, equipa que ficou reduzida a dez elementos aos 37 minutos. O Ipswich foi oficialmente despromovido à segunda divisão.