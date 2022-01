O presidente do River Plate, Jorge Brito, confirmou que o Manchester City pagou a cláusula de rescisão de Julián Álvarez.



«Tendo em conta o que o Julián fez, a cláusula de rescisão tornou-se um problema. O mais difícil foi acordar o empréstimo do jogador até junho. O Julián é insubstituível no plantel», referiu o dirigente em declarações à Fox Sports argentina.



O líder máximo dos «millonarios» acrescentou o internacional argentino de 21 anos vai continuar no clube até 7 de julho.



Também o técnico Marcello Gallardo confirmou a transferência de Álvarez para Inglaterra. «É um bom negócio porque fica mais um pouco connosco antes de se juntar a um dos melhores clubes do mundo. Neste momento o City não precisa do Julián e nós teríamos muitas dificuldades em substituí-lo», assumiu, em conferência de imprensa.

Álvarez, conhecido como «Aranha», marcou 29 golos em 67 jogos pelo River Plate em 2020/21. De acordo com a imprensa argentina, o jogador custou cerca de 24 milhões de euros aos «citizens», tornando-se na venda mais cara do clube desde a de Saviola ao Barça.