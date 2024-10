Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest e dono da SAD do Rio Ave, foi suspenso por cinco jogos por cuspir para o chão enquanto os árbitros passavam no túnel.

O episódio aconteceu na derrota caseira do Forest, diante do Fulham (1-0), a 28 de setembro. A partida ficou decidida com um golo do ex-Benfica Raúl Jiménez, de penálti, que motivou protestos dos anfitriões.

O árbitro Josh Smith e a restante equipa de arbitragem acusaram Marinakis de ter cuspido na sua direção, quando se dirigiam para o balneário. Já o presidente do Nottingham Forest alegou que o incidente não foi intencional e que estava com tosse seca, por fumar dois ou três charutos por dia.

Marinakis foi considerado culpado de conduta imprópria por uma comissão independente, que rejeitou a defesa, já que as imagens das câmaras de segurança e as declarações das autoridades presentes não a comprovaram.

Segundo o organismo, cuja deliberação foi conhecida esta terça-feira, Marinakis «cuspiu deliberadamente numa demonstração desrespeitosa e repugnante de desprezo aos árbitros».

A comissão independente concluiu ainda que «não existe desculpa» para a atitude do dirigente grego, isto porque se trata de uma «demonstração flagrante de comportamento desrespeitoso», que poderia «alimentar o desrespeito aos árbitros».