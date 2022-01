Desde que chegou ao Chelsea em 2019, Christian Pulisic ainda não se afirmou como uma das figuras dos blues. O internacional norte-americano confessou que tem vivido um período complicado e que «nem sempre tem jogado nas posições em que quero jogar».



«É duro. Nem sempre tennho jogo nas posições que quero jogar. Mas penso que ser versátil e conseguir jogar em várias posições é bom. Portanto, sim, aprendi bastante e penso que, nos próximos jogos, poderei estar preparado para jogar numa posição em que me sinto mais confortável», referiu, citado pela Sky Sports.

O extremo de 23 anos admitiu que «mentalmente é difícil» lidar com toda a pressão.



«Há dois lados em mim. O lado de futebolista e o lado pessoal. E o lado pessoal é o mais importante. Estou a fazer as coisas certas nesse sentido. Mas, por vezes, é demasiada [pressão]. Sempre que venho à seleção, todos me perguntam como estão as coisas no Chelsea, como é isto e aquilo. E é complicado. Tem impacto e mentalmente tem sido difícil», frisou.



Os Estados Unidos vão defrontar as seleções de El Salvador, Canadá e Honduras entre os dias 28 da janeiro e 3 de fevereiro.