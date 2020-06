Se o Liverpool ganhar a Premier League, os reds farão um desfile nas ruas da cidade para festejar o tão ambicionado título de campeão inglês. A garantia foi deixada pelo carismático Jurgen Klopp.

«Nós festejamos sempre. Na Champions League [época passada] festejámos no hotel, em Madrid. Se formos campeões, faremos as celebrações que forem possíveis, como equipa e com os adeptos, consoante o que for permitido. Posso prometer que, se ganharmos, faremos um desfile. Quando? Não interessa! Só precisamos que seja permitido qualquer dia e faremos isso», prometeu o treinador do emblema britânico, em declarações à BBC.

O Liverpool lidera tabela classificativa com 25 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, Manchester City, mas Klopp alerta que o título ainda não está garantido.

«É bom pensar nisso, mas ainda não somos campeões e sabemos isso. Sabemos que estamos perto, mas estar perto não é estar lá. Há 27 pontos para jogar e vamos tentar ganhá-los todos.»