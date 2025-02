Escândalo em Inglaterra! O Liverpool, líder isolado da Premier League e vencedor da fase regular da Liga dos Campeões, foi afastado da Taça pelo Plymouth Argyle (1-0), último classificado no Championship.

Apesar de ter tido muito mais bola e o domínio territorial do jogo, o Liverpool encontrou pela frente um adversário destemido, que deu sempre uma excelente réplica e chocou o mundo do futebol ao minuto 53, quando se adiantou no marcador.

Na conversão de um penálti, por mão na bola de Harvey Elliot, Ryan Hardie bateu Kelleher e deixou o Home Park em delírio.

O português Diogo Jota foi titular no ataque do Liverpool e quase empatou no tempo de compensação, mas Hazard voou para negar-lhe o golo.

Para além do internacional luso, os reds acabaram o jogo com nomes de luxo como Darwin Núñez, Luis Díaz e Federico Chiesa no ataque, sem com isso conseguirem quebrar a resistência dos jogadores do Plymouth, que deram tudo por um momento que jamais esquecerão.

No último lance, o guarda-redes do Plymouth voltou a brilhar para evitar o empate a Darwin Núñez, segurando o histórico triunfo para a equipa que milita no Championship.

A Taça é palco de histórias incríveis, em Inglaterra ou noutro lado qualquer. A que o Plymouth escreveu este domingo é apenas mais uma que ficará no imaginário do futebol inglês.