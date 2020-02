António Rüdiger, jogador Chelsea, apelou esta sexta-feira a uma maior rigidez das autoridades perante o racismo e deixou um apelo aos adeptos para que «não fechem os olhos» à discriminação racial.



«Há muita coisa a acontecer, a começar pela Alemanha. Ficaria feliz se eles encontrassem as pessoas que fizeram isso [proferiram insultos racistas]. Assim, poderia dizer que se deu um passo em frente», afirmou o internacional alemão à agência alemã SID.



O defesa dos londrinos chamou ainda à atenção dos adeptos para que não se coíbam de denunciar estas ofensas.



«Vocês [adeptos] não podem fechar os olhos. Caso contrário, também são culpados. É assim que vejo as coisas. Se alguém ao teu lado diz coisas assim também és cúmplice se ficares quieto», apontou.



Tudo sobre futebol internacional



De recordar que a quatro de fevereiro, Jordan Torunarigha, defesa alemão do Hertha Berlin, foi alvo insultos racistas durante uma partida da Taça da Alemanha, diante do Schalke 04, situação que motivou a abertura de uma investigação por parte da federação e da polícia alemãs.



Marega, jogador do FC Porto, foi também vítima de insultos racistas no último domingo, no jogo do campeonato frente ao Vitória de Guimarães, tendo pedido para ser substituído ao minuto 71.