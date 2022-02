Após o empate em Turf Moor, Ralf Rangnick deu voz à frustração do Manchester United. O técnico alemão considerou que os red devils deveriam ter vencido confortavelmente a partida diante do Burnley pelo que fizeram durante a primeira parte.



«Marcámos três golos. Logo por aí este jogo foi diferente do anterior. Marcámos três golos na primeira parte, mas só um é que contou. O árbitro demorou dez segundos a levantar a bandeirola no lance do segundo golo anulado. Mas mais uma vez, fizemos uma excelente primeira parte. Controlámos e dominámos, marcámos três golos, mas só um valeu. Não fomos tão agressivos como deveríamos no início da segunda parte. Já sabíamos que eles iam ser mais agressivos na segunda parte. Não fomos agressivos e sofremos. Não defendemos bem [no lance do golo]. Foi mais uma noite frustrante para nós. Deveríamos ter vencido facilmente o jogo pelo que fizemos na primeira parte. Tivemos domínio total nos 25 minutos finais, mas não fomos tão eficazes», disse aos microfones da BT Sport.



Rangnick discordou do jornalista que considerou que falta «killer instinct» ao United.



«Marcámos três golos na primeira parte. Não posso culpar a equipa por não ter 'killer instinct'. Nos últimos 25 minutos tivemos muitos cantos e livres. Houve um pouco de má sorte nos lances do Varane, do Ronaldo e do Maguire. Conquistar um ponto depois desta exibição não é suficiente», concluiu.