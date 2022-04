Na véspera do Clássico contra o Liverpool, Bruno Fernandes sofreu um acidente de viação a caminho do treino do Manchester United. Na antevisão da visita a Anfield, Ralf Rangnick confirmou que o português saiu ileso do acidente e que está disponível para o jogo desta terça-feira (20h00).



«O acidente ocorreu a caminho de Carrington [centro de treinos do United]. Mas tanto quanto sei, ninguém se magoou. O Bruno treinou com a equipa e está bem. Por isso, penso que ele estará ok para jogar amanhã [terça-feira]», referiu o treinador dos red devils, em conferência de imprensa.



Ao contrário do médio, Cavani, Shaw e McTominay não estarão disponíveis para o encontro. «O Raphael não treinou com a equipa. Esteve no relvado com um dos fisioterapeutas. Além dos outros lesionados, a situação é idêntica à dos últimos dois jogos», revelou o germânico.