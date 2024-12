Marcus Rashford abriu a porta à saída do Manchester United, o único clube que representou durante a carreira.

«Para mim, pessoalmente, penso que estou pronto para um novo desafio e para os próximos passos», disse numa entrevista ao jornalista inglês Henry Winter.

«Quando eu sair não haverá ressentimentos. Se eu souber que uma situação já está mal, não vou torná-la pior. Já vi como outros jogadores saíram e eu não quero que seja assim comigo. Quando eu sair, vou fazer um comunicado e vai partir de mim», acrescentou, garantindo que, independentemente do destino, será sempre adepto dos Red Devils «a 100 por cento».

Rashford, recorde-se, ficou de fora do dérbi de Manchester do passado fim de semana, que a equipa de Ruben Amorim venceu por 2-1 com uma sensacional reviravolta nos minutos finais. «É desanimador ficar de fora de um dérbi, mas aconteceu, ganhámos e vamos em frente. É dececionante, mas à medida em que envelhecemos, aprendemos a ligar melhor com os contratempos. O que vou fazer em relação a isso? Ou sentar-me e chorar, ou dar o meu melhor da próxima vez», concluiu.

Em Inglaterra especulou-se muito sobre os motivos da ausência de Rashford e, também, de Garnacho dos convocados para o duelo de Manchester. Ruben Amorim garantiu que não ficaram de fora por motivos disciplinares, mas vincou a importância do compromisso dos jogadores com a equipa e disse também que havia posturas que deviam mudar.