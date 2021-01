Após o empate entre Arsenal e Manchester United, em Londres, Marcus Rashford denunciou ter sido vítima de comentários racistas nas redes sociais.

«Sou negro e vivo diariamente com orgulho no que sou. Ninguém, nem nenhum comentário, vai fazer com que eu sinta algo diferente. Lamento que procurem uma reação forte, não a vão ter. Não vou partilhar as imagens, pois isso seria irresponsável, e como devem imaginar não há nada de original nos mesmos. Tenho crianças lindas, de todas as cores, que me seguem, e elas não precisam de ler essas coisas. Cores lindas que devem apenas sem celebradas», escreveu o jogador do Manchester United no twitter.

Nem tudo foi mau na visita ao Arsenal, contudo. Apesar do empate, e já depois de ter denunciado os insultos racistas, Rashford fez questão de agradecer ao adversário pelo “programa de jogo”, que fazia capa com um agradecimento ao jogador dos «red devils» pela campanha que tem feito pelo apoio à alimentação das crianças desfavorecidas.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾