Autor de sete golos e de duas assistências nos últimos seis jogos, Marcus Rashford atravessa um excelente momento de forma. Patrice Evra atribui o mérito do crescimento do internacional inglês ao ex-FC Porto, Benni McCarthy.



«Temos de dar crédito ao Benni McCarthy. Ele é responsável por todos os avançados e dá para ver que está a fazer um bom trabalho. Talvez seja ele que está a dizer ao Marcus que precisa de marcar mais golos e de ser um matado, começou por dizer o francês, em entrevista a uma casa de apostas.

«Acho que o que o Manchester United está a fazer com Marcus Rashford é um bom trabalho, porque vejo-o feliz. Essa é a chave. É a maior diferença que vejo em Marcus Rashford. Agora, ele está a sorrir. Antes quando quando ele marcava um golo, conseguias ver que ele estava zangado com alguma coisa. Ele é feliz e um Marcus feliz, é perigoso», acrescentou.

McCarthy, de 45 anos, conta com experiências no Hibernian, no Sint-Truiden como adjunto e como treinador principal no Cape Town City e no AmaZulu.