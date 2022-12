Autor de dois golos nos últimos dois jogos, Marcus Rashford começa o jogo contra o Wolverhampton no banco de suplentes. Antes do arranque da partida, Ten Hag revelou que o avançado perdeu o lugar na equipa titular do Manchester United por questões disciplinares.



«Questão disciplinar interna. São as nossas regras. Foco no jogo. Ele está em muito boa forma, mas ninguém pode jogar os jogos todos», referiu o neerlandês, à BT Sports.



Em 21 jogos esta época, Rashford leva dez golos anotados.