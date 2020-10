Marcus Rashford, jogador do Man. United, tornou-se membro da Ordem do Império Britânico pelo trabalho realizado para a erradicação da pobreza infantil.



Lembre-se que numa carta ao Governo britânico, o avançado pediu que fosse revertida a decisão de serem retiradas as senhas de almoços grátis nas escolas inglesas durante o verão. O primeiro-ministro Boris Johnson acabou por voltar atrás na decisão.



Mais, durante a pandemia da covid-19, o internacional inglês ajudou a angariar 20 milhões de libras, o equivalente a 3,9 milhões de refeições semanais, para as pessoas mais vulneráveis.



Rashford, que já tinha recebido o doutoramento honorário da Universidade de Manchester, é agora distinguido pela Rainha de Inglaterra.