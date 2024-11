De promessa do Newcastle à prisão, a vida de Nile Ranger deu uma volta completa. O ex-internacional pelas seleções jovens de Inglaterra jogou nos «magpies». passou por Swindon Town, Blackpool e Southend antes de se ter declarado culpado de fraude bancária, em 2017.



Condenado a oito meses de prisão, o avançado foi para Pentonville, uma das prisões mais perigosas do país.



«Era uma prisão má, cheia de coisas más, não é um lugar para se estar quando não se tem a cabeça no sítio certo. A minha estava, quando comparado com outras pessoas... Tinha sido apenas parvo e indisciplinado», recordou, em entrevista ao The Sun.



«Ouvia pessoas a planear assassinatos e assaltos à mão armada quando saíssem. Havia prisioneiros esfaqueados nos chuveiros assim como drones a sobrevoar a prisão com droga e telemóveis. Era um inferno. Saíam baratas dos buracos das paredes, tínhamos de os tapar com toalhas. Se matássemos uma barata apareciam logo outras dos ovos que elas punham. Também havia ratos, era nojento. A comida era horrível, o frango que era servido era meio cru. Estava 23 horas por dia fechado, na hora que podia sair tomava banho e fazia algum exercício. Alguns dos guardas eram arrogantes, tentavam diminuir-me. Tinham inveja porque eu era futebolista, mas na altura não me apercebia disso», acrescentou.



Ranger agarrou-se à possibilidade de voltar a jogar para suportar a vida na prisão.



«Concentrei-me em sair e pensava: 'vou estar aqui uns dois ou três meses e depois vou jogar futebol outra vez'. Na altura estava a jogar no Southend e o clube pagava-me os salários. Era nisso que pensava. Senti que a sentença não foi justa. Há gente que fez pior e ficou com pena suspensa», disse.



Atualmente com 33 anos, Nile Ranger joga no Kettering Town, clube da sexta divisão inglesa.