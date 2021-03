Recentemente, Gareth Bale garantiu que o plano é voltar ao Real Madrid assim que o empréstimo ao Tottenham termine. No entanto, o representante do galês, Jonathan Barnett, veio esclarecer o que o jogador quis dizer.



«As palavras de Bale foram totalmente retiradas do contexto. Ainda é cedo para saber qual será o seu futuro a médio e longo prazo», referiu, citado pela ESPN.



O internacional galês garantiu voltou a Londres com o objetivo de «jogar futebol» e que «o plano é voltar ao Real Madrid», clube com o qual tem contrato até 2022.