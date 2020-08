Gareth Barry anunciou a retirada do futebol, aos 39 anos. Despede-se assim dos relvados o jogador com mais jogos feitos na história da Premier League: 653.

O médio, 53 vezes internacional pela Inglaterra, deixa o futebol depois de quatro épocas ao serviço do West Bromwich, as três últimas no Championship.

Antes, Barry iniciou o seu percurso no Aston Villa, passou no Manchester City, clube no qual se sagrou campeão, tendo ainda representado o Everton.