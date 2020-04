Mamadou Sakho, defesa do Crystal Palace, revelou ter preterido o Barcelona, o Bayern e o Arsenal para se juntar ao Liverpool.



«Recusei o Barcelona, o Bayern e o Arsenal para jogar no Liverpool.[O Liverpool] era o clube dos meus sonhos e tinha uma história tão bonita», começou por dizer.



O jogador de 30 anos recordou a etapa nos reds e congratulou-se em ter conhecido jogadores como Suárez, Coutinho e Gerrard.



«Tive a sorte de poder jogar quatro anos em Anfield, onde conheci talentos como Suárez, Coutinho e Steven Gerrard», assegurou.



Há três épocas e meia em Londres, ao serviço do Crystal Palace, Sakho ainda mantém esperança de voltar à seleção francesa. O defesa dos «eagles» não representa os bleus desde novembro de 2018.



«Sou feliz em Londres. Quero jogar o mais possível no Crystal Palace para chamar a atenção do treinador francês. Sei que há defesas muito bons em França. Mas só tenho 30 anos e sou ambicioso», assinalou o defesa, que espera jogar o Euro2021.