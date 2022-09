Sasa Kalajdzic teve uma estreia para esquecer ao serviço do Wolverhampton. O avançado, contratado nos últimos dias do mercado, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho no jogo contra o Southampton, do último sábado.



«Infelizmente, os exames revelaram uma lesão no ligamento cruzado anterior e [Kalajdzic] vai ser observado por um especialista em lesões no joelho na segunda-feira», indica o clube inglês, sem antecipar o tempo de paragem.



O internacional austríaco chegou à Premier League proveniente do Estugarda para reforçar a equipa de Lage, Podence, Neto, Moutinho, Chiquinho, Guedes, José Sá, Toti Gomes, Rúben Neves e Matheus Nunes e Nélson Semedo.