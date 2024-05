Depois de ter sofrido uma grave lesão em 2022, Ricardo Pereira fez uma época de 2023/24 livre de problemas físicos, e com direito a festejos, já que o Leicester conseguiu o regresso à Premier League.

Em entrevista à Marca, o internacional português confessou que queria sair dos foxes no início da temporada que agora termina, mas acabou por mudar de ideias.

«Recebi algumas ofertas e ao início a minha ideia era sair. Mas começou a pré-época e a minha cabeça, pouco a pouco, fez um clique. Vi algo diferente: gostava da equipa, do novo treinador [Enzo Maresca]... além disso, havia uma parte de mim que desejava devolver o Leicester ao lugar que merece», afirmou.

Ricardode resto, reservou muitos elogios para Maresca, o treinador do Leicester que está a ser apontado ao Chelsea: «Gosto que seja direto. Ainda tem a mentalidade de jogador e diz as coisas como são. Dá muita atenção aos que jogam menos e isso é importante. Taticamente é muito bom, o melhor treinador que já tive.»

«A sua forma de jogar é complexa, mas a maneira como explica faz parecer fácil. Todos sabemos o que temos de fazer e o que os outros vão fazer. Tem coisa de Guardiola. Quer ter posse de bola, sair desde trás...», prosseguiu.

Maresca ofereceu inclusivamente um novo papel ao antigo lateral do FC Porto e do Vitória de Guimarães: «Gosto muito de desafios. Agora jogo muito por dentro. Sou quase um médio defensivo no ataque e gosto disso porque tnho muita bola e posso jogar rápido, a um ou dois toques.»

«Era importante jogar uma época importante, sem lesões. Não sei se a minha versão atual é melhor do que a de 2019 porque jogo em posições diferentes e é difícil comparar, mas estou mais próximo do que nunca do meu melhor nível. Na segunda divisão não se tem tanta visibilidade, mas se continuar assim, posso ter a minha oportunidade», atirou, sobre um eventual regresso à Seleção Nacional.