Ricardo Pereira revelou, em entrevista ao Guardian, que já foi vítima de racismo durante um jogo.

«Sim, penso que foi só uma vez, mas eu era novo», começou por dizer. «Eu jogava no Sporting, mas não foi nada muito sério. Fiquei um pouco chocado porque era novo, mas é algo com que aprendes a lidar», explicou o jogador do Leicester, contando que a pessoa que a autora do abuso foi a mãe de um dos jogadores da outra equipa.

«Por vezes as pessoas pensam que podes fazer o que quiseres no futebol mas há limites», diz. «Não sabem como a pessoa com a qual estão a ser racistas se vai sentir e temos de ter respeito por todos porque somos todos iguais. É algo para o que temos todos de estar atentos. Temos de lutar contra o racismo e todo o tipo de discriminação. É importante que toda a gente fale sobre isso e tente mudar as mentalidades», frisou o defesa de 26 anos.

Na entrevista, Ricardo falou ainda sobre a dispensa do Sporting, após seis anos nas camadas jovens dos leões. «É duro quando és um miúdo e és rejeitado, mas foi importante para mim experimentar coisas mais difíceis quando deixei o Sporting. Quando fui para a Naval, o campo de treinos tinha menos condições do que eu estava habituado e isso foi motivador para mim, para voltar a jogar ao mais alto nível. Esse período foi essencial para a minha carreira.»

A recuperar de lesão, Ricardo não sabe quando vai regressar aos relvados. «Na altura da lesão, achávamos que talvez pudesse jogar a partida seguinte frente ao Watford. Por isso, quando o fisioterapeuta me ligou com os resultados do exame foi um choque», revelou.