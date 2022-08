Ricardo Pereira sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles e vai estar afastado dos relvados durante seis meses, informou o Leicester.



De acordo com os foxes, o internacional português vai ser operado na próxima semana e irá iniciar um longo processo de recuperação.



O lateral-direito, de 28 anos, já tinha sofrido uma rotura do ligamento anterior de um joelho em 2020.