Richarlison, avançado do Tottenham, passou por momentos difíceis depois da eliminação do Brasil no Campeonato do Mundo 2022. Em entrevista à France Football, o internacional brasileiro voltou a comentar a depressão sofrida, entre outros momentos da infância.

«Depois do Mundial de 2022, caí em depressão. Tudo do pior aconteceu-me: a eliminação, a traição do meu agente, problemas familiares, contratempos físicos... Durante um ano e meio levei um golpe atrás de outro todos os dias», revelou o avançado brasileiro.

Richarlison marcou o melhor golo do Mundial 2022, na vitória contra a Sérvia, mas esse momento não chegou para que o brasileiro passasse tempos de paz após a eliminação do Mundial. E confessou que conhecer a atual mulher foi essencial para recuperar.

«Foi a primeira vez que tive que lidar com tantos problemas, parecia num poço sem fundo», assumiu Richarlison.

«Trabalhei com um psicólogo e, mais importante, conheci a minha esposa. Um dia, enquanto conduzia, pensei em bater contra um muro. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que isso já não faz sentido», acrescentou.

O avançado de 28 anos falou ainda acerca dos períodos difíceis que passou durante a infância, onde assume ter estado perto de seguir caminhos errados.

«Já manuseei armas, mas, graças a Deus, tive uma boa educação... Eu não queria acabar na cadeia. Alguns dos meus amigos estão mortos, outros estão presos», disse o avançado.