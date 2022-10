Foi apenas um susto. Richarlison saiu lesionado e em lágrimas durante a receção do Tottenham ao Everton, mas a lesão sofrida não é grave, revelou Antonio Conte.



De acordo com o técnico italiano dos spurs, o avançado voltará em breve aos relvados e não tem a presença no Mundial 2022 em risco.



«Richarlison não está em risco de perder o Mundial 2022. Ele está lesionado, mas não é uma lesão séria. Espero que ele ainda possa jogar por nós antes do Campeonato do Mundo», referiu, em conferência de imprensa.

Por sua vez, o internacional brasileiro já garantiu que voltará à competição dentro de duas semanas. «Pessoal, graças a Deus foi só um grande susto!! Duas semanas e estarei de volta! Obrigado pelas mensagens e pelo carinho», escreveu na rede social Twitter.



Embora não falhe a participação no Mundial 2022, Richarlison vai falhar a receção do Tottenham ao Sporting, jogo da quinta jornada do grupo D.