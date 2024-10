Ruben Amorim está a ser associado ao Manchester United para suceder a Erik ten Hag, despedido na passada segunda-feira. A imprensa inglesa noticia que há conversas entre o clube inglês, o Sporting e o próprio treinador ainda sem acordo total.



Ora, a possível chegada do português a Old Trafford levou a que Rio Ferdinand pedisse opinião aos seus seguidores. «Ruben Amorim... opiniões?», questionou o ex-internacional inglês e capitou do United.