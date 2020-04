Rio Ferdinand recusou a hipótese de fazer parte de uma das melhores equipas da história do futebol. O antigo internacional inglês revelou que recusou uma proposta do Barcelona em 2008. Nem um ano depois, Pep Guardiola e os seus jogadores venceram tudo o que havia para vencer .



«Estive perto [de assinar], houve uma conversa com o meu empresário e o Barcelona fez o contacto. Falei com o Rijkaard, ele fez-me ver as suas intenções. Foi depois de um jogo em Camp Nou que empatámos 0-0 [meias-finais da Liga dos Campeões que o Man. United acabaria por vencer]», contou, em entrevista à BT Sports.



O ex-futebolista acrescentou ainda que não tinha razão para sair de Old Trafford. «Batemos o Barcelona e fomos campeões da Europa. Por que razão iria trocar o campeão da Europa por uma equipa que estava em fase de transição?», questionou.



Ferdinand sublinhou ainda que Messi, Xavi e Iniesta «não eram os jogadores que foram anos depois». A verdade é que um ano após ter dito «não» ao Barça, a equipa de Guardiola conquistou a Champions em Roma... frente ao Man. United.