Casemiro falou à ESPN sobre a mudança do Real Madrid para o Manchester United e confessou que voltou a jogar com Cristiano Ronaldo é um sonho para ele. Pelo caminho garantiu que o português o tem ajudado nos primeiros tempos em Inglaterra.

«Bom, o Cris... Estamos a falar, na minha opinião, de um dos melhores jogadores de todos os tempos. O sonho de poder voltar a jogar com ele... Ele sabe do respeito que tenho por ele. Espero que fique, porque é um jogador que te dá liderança, dá muitos golos, é vencedor e é muito importante para nós», começou por dizer.

«Ele sabe do carinho e do respeito que tenho por ele. Por falar português também, nos aproximámos mais. Foi uma pessoa que desde o primeiro dia em que cheguei aqui me ajudou muito. Deu-me conselhos e está a ajudar-me muito. Espero que fique connosco, por que é um grande jogador, um dos melhores de todos os tempos. Sem dúvidas, para nós, é muito importante.»

Pelo caminho, o braileiro foi questionado se o facto de não disputar a Liga dos Campeões não o inclinou a rejeitar o Manchester United.

«Ah, tenho cinco, não é? [Risos] Mas não é por ter cinco que não quero que o Manchester ganhe! A Champions é o campeonato mais importante, toda a gente quer ganhá-lo. Quero aprender, o United sempre foi muito carinhoso, desde o primeiro dia, deixaram-me à vontade. O treinador foi muito atencioso, carismático desde o primeiro dia. Sempre demonstraram interesse. Isso é muito importante», garantiu.

«Claro que quero ganhar a Champions, se não a disputarmos vou ficar triste. Quero estar lá, até pela grandeza do clube. Mas isso acontece com trabalho e dedicação. Importante agora é que o clube sempre demonstrou muito carinho, assim como o Real Madrid. A sensação de estar num grande clube e poder disputar uma grande liga como a Premier League é muito importante.»