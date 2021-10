Na véspera do Clássico frente ao Liverpool, Cristiano Ronaldo abordou o regresso Manchester, os objetivos da equipa e final da carreira.



«O Manchester está a fazer algumas mudanças na minha opinião. Eles compraram-me, compraram o Varane e o Sancho. A adaptação à nova ideia de jogo vai demorar algum tempo, mas, passo a passo, vamos acreditando que tudo é possível. Não vou falar sobre os meus objetivos individuais porque coloco sempre o coletivo primeiro. e vencermos troféus pela nossa equipa, fica mais fácil conquistar prémios individuais», começou por dizer, em entrevist à Sky Sports.



«Todos devem saber qual é o seu papel. Eu sei qual é o meu papel no clube e na equipa. O meu trabalho é marcar golos, ajudar a equipa com a minha experiência e entendimento do jogo. Se todos pensarem assim e se sacrificarem pela equipa, vamos ser melhores. Temos adeptos fantásticos, um estádio excelente, uma equipa fantástica e temos de continuar», acrescentou.



De seguida, o internacional português deixou uma garantia quando convidado a falar sobre o fim do seu percurso como futebolista.



«Fim da carreira? Não é o que as pessoas querem, é como eu quero. Quando sentir que não sou capaz de correr, driblar, rematar, quando ficar sem força... Mas ainda tenho isso e portanto quero continuar. Sinto-me motivado. Motivação é a palavra mais importante para fazer as minhas coisas, para fazer as pessoas felizes, a minha família feliz, os adeptos e eu próprio. Quero colocar o nível ainda mais alto», frisou.



Cristiano Ronaldo, de 36 anos, lembrou ainda os recordes que possui na Liga dos Campeões. «Fala-se de Portugal, mas na Champions eu sou o melhor marcador, o jogador com mais vitórias, assistências... tudo. E quero continuar. Gosto de jogar futebol. Sinto-me bem por fazer as pessoas felizes», concluiu.